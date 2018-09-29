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رونالدو ردا على هدف صلاح: لا تكذبوا على أنفسكم! (فيديو)

الرياضة

رونالدو ردا على هدف صلاح: لا تكذبوا على أنفسكم! (فيديو)
Gettyimages.ru Erwin Spek
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أجاب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي عن العديد من الأسئلة التي طرحها عليه محبوه أثناء بث مباشر أطلقه أمس عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وحول جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف لعام 2018، التي فاز بها المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، قال رونالدو: "أنا أمتلك جائزة بوشكاش، ولدي كأس موجود في متحفي، محمد صلاح يستحق، لقد سجل هدفا جيدا".

وأضاف ردا على تعليقات متابعيه عندما سألوه عن هدفه "المقصي"، الذي سجله في دوري الأبطال في شباك فريقه الحالي يوفنتوس عندما كان يلعب في صفوف ريال مدريد، والذي كان ضمن المرشحين العشرة لجائزة "بوشكاش": "لقد كان هدفا مذهلا، دعونا نكون منصفين، لا تكذبوا على أنفسكم، طبعا هدفي هو الهدف الأفضل".

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أما بخصوص فوز زميله السابق الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018، فقال رونالدو: "تهانينا لمودريتش بالفوز، إنه أمر جيد جدا".

يذكر أن رونالدو، صاحب الـ33 عاما، غاب عن حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن من دون توضيح أسباب غيابه.

المصدر: وكالات

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