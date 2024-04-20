دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي المصري يعود بتعادل ثمين من ملعب مازيمبي

خطا الأهلي المصري خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا في كرة القدم بتعادله السلبي الثمين أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي الديموقراطي السبت في ذهاب نصف النهائي.

واتسمت المباراة بالندية بين الفريقين، وضاعت العديد من المحاولات من جانب الأهلي ومازيمبي.

التعادل السلبي يحسم نتيجة لقاء الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين مازيمبي والأهلي 🤝#TotalEnergiesCAFCL | #TPMAFCpic.twitter.com/r4qtXQXBQP — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 20, 2024

وشهدت المباراة تألق حارس مرمى الأهلي، مصطفى شوبير، الذي أنقذ مرماه بتصديه لعدة كرات.

وكانت أخطر فرص الأهلي في الدقيقة 86 من هجمة منظمة وبعد تمريرات عدة بين البديلين محمد مجدي أفشه ومحمود عبد المنعم "كهربا"، راوغ الأخير أحد مدافعي مازيمبي وسدد كرة ارتدت إلى البديل الآخر طاهر محمد طاهر الذي سددها لكنها اصطدمت بجسد الحارس وخرجت إلى ركنية.

ويلتقي الفريقان إيابا يوم الجمعة المقبل بملعب القاهرة الدولي.

ويلعب الترجي التونسي مع ماميلودي صن داونز في وقت لاحق اليوم على ملعب حمادي العقربي في رادس في ذهاب نصف النهائي الثاني.

المصدر: وكالات