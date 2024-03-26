بعد مغادرة محمد داهود معسكر منتخب سوريا.. التشكيلة المتوقعة ضد ميانمار والقنوات الناقلة

يخوض منتخب سوريا مباراة هامة مساء اليوم ضد ميانمار، في الجولة الرابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027.

ومن المقرر أن تجري المباراة بين منتخبي سوريا وميانمار، على استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام السعودية، وذلك في تمام الساعة (22:00) بالتوقيت المحلي وبتوقيت سوريا.

ويسعى منتخب سوريا للفوز على ميانمار، مساء اليوم الثلاثاء، لمصالحة جماهيره بعد الفشل في تحقيق الفوز على منتخب ميانمار ذاته، في مباراة الجولة الثالثة للتصفيات الآسيوية، والتعادل معه بصعوبة (1-1).

ويحتاج منتخب سوريا للفوز اليوم للاحتفاظ بآماله في التأهل إلى الدور الثالث الحاسم لتصفيات كأس العالم، من المركز الثاني الذي شغله على سلم ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متأخرا بفارق 5 نقاط عن منتخب اليابان المتصدر.

ويحتل منتخب كوريا الشمالية المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يقبع منتخب ميانمار في قاع الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط.

وحسب نظام التصفيات، يصعد أول منتخبين من كل مجموعة للدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، مع ضمان تأهله إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

التشكيلة المتوقعة لسوريا ضد ميانمار في تصفيات كأس العالم 2026:

ومن المتوقع أن يعتمد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب سوريا، بعد مغادرة محمود داهود لاعب نادي شتوتغارت الألماني معسكر المنتخب السوري، على التشكيلة الأساسية التالية ضد ميانمار اليوم:

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حراسة المرمى: أحمد مدنية

خط الدفاع: مؤيد العجان، ثائر كروما، أيهم أوسو، عبد الرحمن أويس

خط الوسط: عمار رمضان، إيزيكيل هام، خليل إلياس، محمود الأسود

خط الهجوم: إبراهيم هيسار، مارديك مارديكيان

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وميانمار في تصفيات كأس العالم 2026

يمكنك مشاهدة مباراة سوريا وميانمار عبر قناة الفضائية السورية، وشبكة قنوات الكأس القطرية، صاحبة حقوق بث تصفيات قارة آسيا لكأس العالم 2026، وتم تخصيص قناة الكأس الرابعة "Alkass Four HD" لبث هذه المباراة.

المصدر: وسائل إعلام