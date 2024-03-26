مفاجأة مدوية.. رسميا محمود داهود يغادر معسكر منتخب سوريا

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب محمود داهود نجم فريق شتوتغارت الألماني لكرة القدم، غادر معسكر منتخب سوريا المقام حاليا بمدينة الدمام السعودية.

وشهدت قائمة منتخب سوريا اسم محمود داهود، بعدما حصل على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتمثيل سوريا.

وقال الاتحاد السوري في بيان رسمي، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "غادر اللاعب "محمود داهود" مقر بعثة منتخبنا الوطني في مدينة الدمام السعودية صباح اليوم، بسبب استحالة تلبية طلباته التي نقلها لنا وكيل أعماله، والتي ستؤثر على المنتخب الوطني الأول.

وأضاف: "إدراة المنتخب تؤكد أن مصلحة منتخب سوريا تأتي في المقام الأول وأنه سيتم وضع الشارع الرياضي، بكافة التفاصيل في وقت لاحق..".

facebook.com/syrianfa

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ويستعد منتخب سوريا لمواجهة ميانمار مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

يذكر أن محمود داهود، ولد في يوم 1 يناير 1996 في عائلة كردية ببلدة عامودا بسوريا، يعيش في ألمانيا، ويلعب حاليا مع فريق شتوتغارت الألماني على سبيل الإعارة، وسبق له اللعب مع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ ونادي فورتونا دوسلدورف ولعب مع منتخب ألمانيا تحت 21 سنة.

المصدر: "facebook.com/syrianfa"