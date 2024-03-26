العراق يكتسح الفلبين ويبلغ المرحلة الحاسمة لتصفيات كأس العالم (فيديو)

ألحق المنتخب العراقي هزيمة ساحقة بنظيره الفلبيني (5-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وأحرز المهاجم العراقي أيمن حسين هدفين "لأسود الرافدين" الأول والثاني في الدقيقتين (14 من ضربة جزاء، و37)، وتخللهما هدف زميله لأمير العمار، في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول.

وعزز لاعب خط الوسط العراقي زيدان إقبال تقدم منتخب بلاده بتسجيله الهدف الرابع بحلول الدقيقة 62، قبل أن يختتم زميله المدافع زيد تحسين الخماسية في الدقيقة 77 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "خوسي ريزال ميموريال ستاديوم - Jose Rizal Memorial Stadium" بالعاصمة مانيلا.

وحقق منتخب العراق بذلك انتصاره الرابع على التوالي، ويتصدر ترتيب المجموعة السادسة (F) بالعلامة الكاملة، برصيد 12 نقطة، ليضمن صعوده للدور الثالث (الحاسم والأخير) من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2026، وكأس أمم آسيا 2027.

في المقابل، تعرض منتخب الفلبين للهزيمة الثانية على التوالي، ليتوقف رصيده عند نقطة واحدة فقط، ويتذيل ترتيب المجموعة.

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وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة السادسة (F):

1- العراق – 12 نطة

2- إندونيسيا – 7 نقاط

3- فيتنام – 3 نقاط

4- الفلبين – نقطة واحدة.

المصدر: RT