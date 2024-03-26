لبنان يتكبد خسارة قاسية أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم (فيديو)
مني المنتخب اللبناني بهزيمة ثقيلة أمام نظيره الأسترالي (0-5) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.
فاجأ المهاجم الأسترالي كوسيني ينجي منتخب "الأرز" بهدف مبكر سجله بعد مرور دقيقتين فقط من انطلاق صفارة البداية.
هدف|— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 26, 2024
تقدم أستراليا 1-0 على لبنان في الدقيقة 2 #تصفيات_كأس_العالم2026
#تصفيات_كأس_آسيا2027
#قنوات_الكاسpic.twitter.com/pOI59YGdS7
وتلقت الشباك اللبنانية الهدف الثاني بـ"نيران صديقة" سجله المهاجم باسل جرادي في الدقيقة 47 خطأ في مرماه.
هدف|— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 26, 2024
تقدم أستراليا 2-0 على لبنان في الدقيقة 47 #تصفيات_كأس_العالم2026
#تصفيات_كأس_آسيا2027
#قنوات_الكاسpic.twitter.com/kZEujm4nfD
وأحرز المهاجم الأسترالي كريغ غودوين هدفين "للكنغر" الثالث والخامس في الدقيقتين (48 و81)، وتخللهما هدف زميله المهاجم جون إيرديل، في الدقيقة 68 من عمر المباراة، التي جرت على ملعب "كانبرا - Canberra Stadium" بالعاصمة كانبرا.
هدف|— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 26, 2024
تقدم أستراليا 3-0 على لبنان في الدقيقة 48 #تصفيات_كأس_العالم2026
#تصفيات_كأس_آسيا2027
#قنوات_الكاسpic.twitter.com/I8QgICp5EO
هدف|— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 26, 2024
تقدم أستراليا 4-0 على لبنان في الدقيقة 68 #تصفيات_كأس_العالم2026
#تصفيات_كأس_آسيا2027
#قنوات_الكاسpic.twitter.com/um6yFvAF7I
هدف|— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 26, 2024
تقدم أستراليا 5-0 على لبنان في الدقيقة 81 #تصفيات_كأس_العالم2026
#تصفيات_كأس_آسيا2027
#قنوات_الكاسpic.twitter.com/u5b3CkMDSW
وتعرض لبنان بذلك للهزيمة الثانية على التوالي، بعد تعادلين متتاليين، ليتجمد رصيده عند نقطتين فقط، ويبقى في المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة التاسعة (I).
في المقابل، حقق منتخب أستراليا انتصااره الرابع على التوالي، ويتصدر ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة، برصيد 12 نقطة، ليضمن صعوده للدور الثالث (الحاسم والأخير) من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2026، وكأس أمم آسيا 2027.
المصدر: RT