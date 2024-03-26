تصفيات آسيا.. هدف قاتل للفدائي باللحظات الأخيرة أمام بنغلاديش

اقتنص منتخب فلسطين فوزا مثيرا من مضيفه منتخب بنغلاديش 1-0 الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ4 من المجموعة الـ9 في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وجاء هدف منتخب فلسطين عن طريق ميشيل تيرمانيني، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، عبر تسديدة سكنت على يسار حارس منتخب بنغلاديش.

وكان عميد محاجنة، لاعب منتخب فلسطين، تعرض للطرد في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع للمباراة، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين.

وكانت قد أقيمت مباراة الجولة الثالثة بين المنتخبين الأسبوع الماضي وقد انتهت بفوز المنتخب الفلسطيني بخمسة أهداف دون رد.

ويحتل المنتخب الفلسطيني، وصافة المجموعة التاسعة برصيد 7 نقاط، خلف أستراليا المتصدر برصيد 12 نقطة، بينما بقى منتخب بنغلاديش برصيد نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

المصدر: "وسائل إعلام"