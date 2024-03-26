نجم منتخب الأردن يؤم المصلين في صلاة التراويح (فيديو)

شارك نجم المنتخب الأردني، موسى التعمري، وفريق مونبلييه الفرنسي لكرة القدم، في أداء بعض الشعائر الدينية الإسلامية مع أبناء بلده في شهر رمضان.

ويتواجد موسى التعمري حاليا في العاصمة عمان مع منتخب "النشامى" استعدادا لمواجهة باكستان، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من الدور الثاني لتصفيات بطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعمري وهو يؤم المصلين في صلاة التراويح من مسجد الحاج محمود حبيبه في منطقة عبدون بالعاصمة عمان.

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يذكر أن موسى التعمري قاد منتخب بلاده للفوز على نظيره الباكستاني (3-0) في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026، وكأس آسيا 2027، بإحرازه هدفين "للنشامى".

المصدر: وسائل إعلام