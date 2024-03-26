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تصفيات كأس العالم 2026.. السعودية تقع في فخ طاجيكستان (فيديو)

الرياضة

تصفيات كأس العالم 2026.. السعودية تقع في فخ طاجيكستان (فيديو)
@SaudiNT
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فرض المنتخب الطاجيكي التعادل على ضيفه السعودي (1-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وضع المهاجم السعودي فراس البريكان "الأخضر" في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة الأولى من زمن الشوط الثاني.

ورد المهاجم الطاجيكي روستام سويروف بهدف التعادل بحلول الدقيقة 80 من زمن اللقاء الذي جرى ملعب "بامير - Pamir Stadium" بالعاصمة دوشانبي.

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واكتفى الأخضر السعودي بنقطة واحدة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 10 نقاط، في صدارة المجموعة السابعة (G) ليتأهل صعوده للدور الثالث (الحاسم والأخير) من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2026، وكأس أمم آسيا 2027.

في المقابل، رفع المنتخب الطاجيكي رصيده إلى 5 نقاط، وانفرد بالمركز الثاني، بانتظار نتيجة المنتخب الأردني صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وضيفه الباكستاني متذيل الترتيب من دون رصيد، في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا. 

المصدر: RT 

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