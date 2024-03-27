شاهد.. الأردن يمزق شباك باكستان

ألحق منتخب الأردن هزيمة ساحقة بضيفه الباكستاني (7-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الرابعة من الدور الثاني للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وافتتح النجم الأردني موسى التعمري مهرجان الأهداف مبكرا في الدقيقة 15 بتسديدة رائعة "لوب" من فوق رأس حارس المرمى الباكستاني، قبل أن يعود "ميسي" الأردن ويوقع على "هاتريك" بإحرازه الهدفين الرابع والسادس عند الدقيقتين (62 و79).

بينما تكفل بتسجيل الأهداف الأخرى كل من اللاعبين، يزن النعيمات، وسعد أحمد الروسان، وعلي علوان، ومحمد فيصل أبو زريق، في الدقائق (28 من ضربة جزاء، 52، 75، 83) على الترتيب، من عمر المباراة، التي جرت على استاد عمان الدولي.

وحقق منتخب الأردن انتصاره الثاني على التوالي بعد تعادل وخسارة على الترتيب، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة السابعة (G)، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن نظيره السعودي متصدر الترتيب.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة السابعة (G):

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1- السعودية – 10 نقاط

2- الأردن – 7 نقاط

3- طاجيكستان – 5 نقاط

4- باكستان –من دون نقاط.

المصدر: RT