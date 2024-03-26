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سوريا تمطر شباك ميانمار بالأهداف (فيديو)

الرياضة

سوريا تمطر شباك ميانمار بالأهداف (فيديو)
Legion-Media
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أمطر منتخب سوريا شباك ميانمار بسبعة أهداف من دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة للدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

افتتح المهاجم السوري عمر خربين مهرجان الأهداف في الدقيقة 30، وضاعف زميله لاعب خط الوسط إبراهيم فارس حصار النتيجة عند الدقيقة 47، وأضاف المدافع مؤيد العجان الهدف الثالث بحلول الدقيقة 51.

وعاد عمر خربين وأحرز هدفين متتاليين الرابع والخامس في الدقيقتين (54 و63) ليوقع على "هاتريك".

قبل أن يعود مؤيد العجان في الدقيقة 69 ويوقع على هدفه الشخصي الثاني والسادس لبلاده.

ومن ثم اختتم المهاجم البديل علاء الدين ياسين دالي مهرجان الأهداف بحلول الدقيقة 80.

وأكمل منتخب ميانمار المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه هين فيو وين "Hein Phyo Win" في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للمباراة، التي جرت على استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام السعودية.

ورفع منتخب سوريا رصيده إلى 7 نقاط، ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية، مقلصا الفارق إلى نقطتين بينه وبين المتصدر منتخب اليابان، الذي كان من المفترض أن يحل ضيفا على نظيره الكوري الشمالي، ولكن الأخير اعتذر عن استضافة المباراة.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة الثانية (B) ما عدا نتيجة مباراة اليابان وكوريا الشمالية:

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1- اليابان – 9 نقاط

2- سوريا – 7 نقاط

3- كوريا الشمالية – 3 نقاط

4- ميانمار – نقطة واحدة.

المصدر: RT 

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