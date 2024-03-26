سوريا تمطر شباك ميانمار بالأهداف (فيديو)

أمطر منتخب سوريا شباك ميانمار بسبعة أهداف من دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة للدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

افتتح المهاجم السوري عمر خربين مهرجان الأهداف في الدقيقة 30، وضاعف زميله لاعب خط الوسط إبراهيم فارس حصار النتيجة عند الدقيقة 47، وأضاف المدافع مؤيد العجان الهدف الثالث بحلول الدقيقة 51.

نهاية الشوط الأول |

منتخب سوريا متقدم 1 - 0 على ميانمار في التصفيات الآسيوية المزدوجة#تصفيات_كأس_العالم2026#تصفيات_كأس_آسيا2027#قنوات_الكاسpic.twitter.com/cSOs8quHaC — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 26, 2024

شوف الهدف |

منتخب سوريا تقدم 2 - 0 على ميانمار في الدقيقة 47#تصفيات_كأس_العالم2026#تصفيات_كأس_آسيا2027#قنوات_الكاسpic.twitter.com/wyi2LJpQm7 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 26, 2024

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منتخب سوريا تقدم 3 - 0 على ميانمار في الدقيقة 51#تصفيات_كأس_العالم2026#تصفيات_كأس_آسيا2027#قنوات_الكاسpic.twitter.com/uHWHq3zGTD — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 26, 2024

وعاد عمر خربين وأحرز هدفين متتاليين الرابع والخامس في الدقيقتين (54 و63) ليوقع على "هاتريك".

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منتخب سوريا تقدم 4 - 0 على ميانمار في الدقيقة 54#تصفيات_كأس_العالم2026#تصفيات_كأس_آسيا2027#قنوات_الكاسpic.twitter.com/cjuv3kVxMh — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 26, 2024

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منتخب سوريا تقدم 5 - 0 على ميانمار في الدقيقة 63 من ركلة جزاء تم إعادة تنفيذها بقرار من الحكم بعد خطأ من حارس المرمى#تصفيات_كأس_العالم2026#تصفيات_كأس_آسيا2027#قنوات_الكاسpic.twitter.com/ox7oF3S0K9 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 26, 2024

قبل أن يعود مؤيد العجان في الدقيقة 69 ويوقع على هدفه الشخصي الثاني والسادس لبلاده.

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منتخب سوريا تقدم 6 - 0 على ميانمار في الدقيقة 68 #تصفيات_كأس_العالم2026#تصفيات_كأس_آسيا2027#قنوات_الكاسpic.twitter.com/umqpukhpIO — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 26, 2024

ومن ثم اختتم المهاجم البديل علاء الدين ياسين دالي مهرجان الأهداف بحلول الدقيقة 80.

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منتخب سوريا تقدم 7 - 0 على ميانمار في الدقيقة 80 #تصفيات_كأس_العالم2026#تصفيات_كأس_آسيا2027#قنوات_الكاسpic.twitter.com/C75a5lOyiO — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 26, 2024

وأكمل منتخب ميانمار المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه هين فيو وين "Hein Phyo Win" في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للمباراة، التي جرت على استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام السعودية.

ورفع منتخب سوريا رصيده إلى 7 نقاط، ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية، مقلصا الفارق إلى نقطتين بينه وبين المتصدر منتخب اليابان، الذي كان من المفترض أن يحل ضيفا على نظيره الكوري الشمالي، ولكن الأخير اعتذر عن استضافة المباراة.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة الثانية (B) ما عدا نتيجة مباراة اليابان وكوريا الشمالية:

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1- اليابان – 9 نقاط

2- سوريا – 7 نقاط

3- كوريا الشمالية – 3 نقاط

4- ميانمار – نقطة واحدة.

المصدر: RT