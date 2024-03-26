الكشف عن تشكيلة منتخب سوريا ضد ميانمار.. بعد مغادرة محمود داهود المعسكر

يواجه منتخب سوريا نظيره منتخب ميانمار، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027.

وستجري المباراة بين منتخبي سوريا وميانمار، على استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام السعودية، وذلك في تمام الساعة (22:00) بالتوقيت المحلي وبتوقيت سوريا.

واختار الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب سوريا، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ميانمار:

22- أحمد مدنية

13- ثائر كروما

2- أيهم أوسو

3- مؤيد العجان

15- عبد الرحمن أويس

8- خليل إلياس

4- إيزاكيل العم

11- محمود الأسود

16- داليهو إيراندست

21- براهيم هيسار

7- عمر خريبين.

facebook/syrianfa

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ويحتل منتخب سوريا المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متأخرا بفارق 5 نقاط عن منتخب اليابان.

ويشغل منتخب كوريا الشمالية المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ومن ثم منتخب ميانمار في المركز الرابع الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

المصدر: RT