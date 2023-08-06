عصابة نصب واحتيال.. شبكة إجرامية تستخدم اسم النجم ألكاراز لسلب أموال مشجعيه

خطف النجم الإسباني الصاعد، كارلوس ألكاراز، الأضواء في عالم الكرة الصفراء، مؤخرا وبسرعة هائلة لتألقه اللافت وتربعه على عرش صدارة التصنيف العالمي.

وتوج كارلوس ألكاراز (20 عاما) بلقب بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، الشهر الماضي، وهو اللقب الثاني له في سلسلة بطولات الـ"غراند سلام"، ما زاد من شعبية النجم الإسباني الصاعد بشكل كبير، حيث يحظى بمتابعة الملايين على منصات التواصل الاجتماعي.

ويرغب العديد من معجبي اللاعب المصنف الأول عالما، في الالتقاء به والتحدث معه في جو مريح.

وفي هذا الصدد، استغلت شبكة إجرامية هذه الشعبية الجارفة التي يحظى بها ألكاراز، واستخدمت اسمه للحصول على أموال إضافية من مشجعي التنس عن طريق الاحتيال والخداع، كما تحدث كارلوس بنفسه عن هذا الأمر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وحرص كارلوس ألكاراز على توجيه رسالة تحذير لمتابعيه من عملية الاحتيال، بعد أن اتضح أن حجم مخطط الاحتيال كبير جدا.

وكتب كارلوس ألكاراز عبر منصات التواصل الاجتماعي: "لقد علمت أن هناك أشخاصا يزعمون أنهم يمثلونني ويعرضون على الجماهير مقابلتي إذا قاموا بالدفع مقابل ذلك".

وأوضح النجم الإسباني: "أنا وفريقي لسنا وراء هذه الابتزازات. أنا لا أشارك في مثل هذه اللقاءات! معجبي هم الأفضل. أنا حزين لأن الناس يحاولون الاستفادة منهم".

طريقة الاحتيال

ويقوم المحتالون بتوجيه رسائل لمتابعي ألكاراز على منصات التواصل الاجتماعي، يزعمون بأنهم ممثلون من فريق ألكاراز ويتحدثون عن فرصة اللقاء له. ولمزيد من الإقناع، يرسلون صورة من المراسلات "سكرين شوت" إلى عنوان البريد الإلكتروني للضحية.

ومن بين أمور أخرى، يقدم لاعب التنس "المزيف" للمشجعين طريقة مشكوكا فيها لكسب المال، حيث تقول الرسالة: "أريدكم أن تتصلوا بممثل عن شركتي الاستثمارية".

ولجعل الأمر أكثر جاذبية، يعرض المحتالون على كل من قام بالتسجيل على الموقع 500 دولار في غضون ثلاث ساعات، وفرصة الفوز بما يصل إلى 3500 يورو، حيث حاولوا بكل طريقة ممكنة جذب الناس إلى بوابة مشكوك فيها.

المصدر: "sportbox.ru"