الروسية زفوناريوفا وزميلتها الألمانية تتوجان بلقب بطولة واشنطن (فيديو)

أحرز الثنائي المكون من اللاعبتين الروسية، فيرا زفوناريوفا، والألمانية، لورا سيغموند، لقب بطولة واشنطن للتنس لفئة ثنائي السيدات، حيث يبلغ مجموع جوائزها نحو مليوني دولار.

وجاء تتويج زفوناريوفا وسيغموند على حساب الثنائي المؤلف من اللاعبتين، التشيلية أليكسا غواراتشي، والرومانية مونيكا نيكوليسكو، بفوزهما عليهما بمجموعتين من دون رد، وبنتيجة واحدة بواقع (6-4) و(6-4) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، واستغرقت ساعة و25 دقيقة.

THEY HAVE DONE IT!



Vera Zvonareva and Laura Siegemund cap off a brilliant week at the Mubadala Citi DC Open, defeating Alexa Guarachi and Monica Niculescu 6-4, 6-4 to bring home their 4th title as a team!



Superb tennis all week and so nice to see them doing well again. pic.twitter.com/uPXQFhabHJ — WTARussians (@WTArussians) August 5, 2023

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وحصدت المخضرمة فيرا زفوناريوفا (38 عاما)، اللقب الثالث عشر لها في فئة الزوجي، خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن.

ويذكر أن اللاعبة الروسية المخضرمة توجت بخمسة ألقاب ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، ثلاثة منها في فئة زوجي السيدات ولقبان في الزوجي المختلط.

المصدر: RT