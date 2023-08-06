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الروسية زفوناريوفا وزميلتها الألمانية تتوجان بلقب بطولة واشنطن (فيديو)

الرياضة

الروسية زفوناريوفا وزميلتها الألمانية تتوجان بلقب بطولة واشنطن (فيديو)
AFP /ROB CARR
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أحرز الثنائي المكون من اللاعبتين الروسية، فيرا زفوناريوفا، والألمانية، لورا سيغموند، لقب بطولة واشنطن للتنس لفئة ثنائي السيدات، حيث يبلغ مجموع جوائزها نحو مليوني دولار.

وجاء تتويج زفوناريوفا وسيغموند على حساب الثنائي المؤلف من اللاعبتين، التشيلية أليكسا غواراتشي، والرومانية مونيكا نيكوليسكو، بفوزهما عليهما بمجموعتين من دون رد، وبنتيجة واحدة بواقع (6-4) و(6-4) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، واستغرقت ساعة و25 دقيقة.

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وحصدت المخضرمة فيرا زفوناريوفا (38 عاما)، اللقب الثالث عشر لها في فئة الزوجي، خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن.

ويذكر أن اللاعبة الروسية المخضرمة توجت بخمسة ألقاب ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، ثلاثة منها في فئة زوجي السيدات ولقبان في الزوجي المختلط.

المصدر: RT 

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