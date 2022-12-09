نيمار يعادل رقم بيليه التاريخي في ليلة "سوداء" في البرازيل (فيديو)

عادل البرازيلي نيمار عدد الأهداف الدولية التي سجلها مواطنه الأسطورة بيليه بقميص منتخب بلاده، في ليلة "سوداء" شهدت خروج "راقصي السامبا" من ربع نهائي مونديال قطر على يد كرواتيا.

وبمراوغة جميلة للحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش في الدقيقة 105 من الشوط الإضافي الأول، أحرز نيمار هدف التقدم لمنتخب بلاده أمام نظيره الكرواتي في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن الدور ثمن النهائي.

ورفع نيمار رصيده من الأهداف الدولية إلى 77 في 124 مباراة، في حين احتاج بيليه إلى 92 مباراة فقط في الفترة بين عامي 1957 و1971 لتسجيل نفس عدد الأهداف (77).

ولسوء حظ نيمار، فقد تمكن برونو بيتكوفيتش، من تسجيل هدف التعادل لكرواتيا في الدقيقة 117 من الشوط الإضافي الثاني، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بأحد المدافعين البرازيليين ليتغير مسارها قبل أن تسكن الشباك.

وبعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، احتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ للمنتخب الكرواتي بنتيجة 4-2.

وتلتقي كرواتيا في نصف النهائي مع الفائز من لقاء هولندا والأرجنتين الذي يقام لاحقا على استاد لوسيل.

وهي المرة الثالثة التي تبلغ فيها كرواتيا الدور نصف النهائي بعد عام 1998 عندما خسرت أمام فرنسا 1-2، ثم في النسخة الماضية وخسرت أمام فرنسا أيضا في النهائي هذه المرة بنتيجة 2-4.

في المقابل، فشلت البرازيل مجددا في تحقيق حلم التتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخها والأولى منذ العام 2002.

المصدر: وكالات