مهاجم المنتخب التونسي وهبي الخزري يعتزل اللعب دوليا (صور + فيديو)

أعلن وهبي الخزري، مهاجم المنتخب الوطني ونادي مونبلييه الفرنسي مساء الخميس في تصريح لقناة قناة "بين سبورت" الفرنسية، اعتزاله اللعب مع المنتخب التونسي والتفرغ لناديه.

Globallookpress

Globallookpress

وحصد وهبي الخزري لقب رجل المباراة التي جمعت تونس وفرنسا الأربعاء على ملعب المدينة التعليمية لحساب الجولة الأخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتمكن الخزري في الدقيقة 58 وبمجهود فردي رائع، من إمضاء هدف المباراة الوحيد بعد أن اخترق الدفاع الفرنسي بنجاح.

وكانت مصادر قد كشفت أن لاعب المنتخب التونسي وهبي الخزري وجه رسالة مؤثرة إلى رفاقه في نهاية اللقاء الذي جمع نسور قرطاج بالمنتخب الفرنسي.

وقال الخزري لرفاقه باكيا إنه قرر إنهاء مسيرته الدولية مع المنتخب التونسي، مؤكدا أنه فخور جدا بتمثيل تونس خلال هذه السنوات الطويلة وسعيد بالدفاع عن الراية التونسية.

وسجل الخزري خلال مسيرته الكروية مع تونس 25 هدفا وهو يحتل المركز الثاني في ترتيب أفضل الهدافين التاريخيين.

واحتل منتخب تونس المركز الثالث برصيد 4 نقاط، أمامه أستراليا في الوصافة بـ 6 نقاط، وفرنسا في الصدارة بفارق الأهداف بينما تذيل منتخب الدنمارك المجموعة بنقطة واحدة.

المصدر: وسائل إعلام تونسية