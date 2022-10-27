الاتحاد الإنجليزي يعاقب كلوب بسبب صلاح

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، معاقبة الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، بسبب ما بدر منه في مباراته أمام ضيفه مانشستر سيتي (1-0) يوم 16 أكتوبر الجاري، في الجولة 11 "للبريميرليغ".

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان له اليوم الخميس: "تم تغريم يورغن كلوب 30 ألف جنيه إسترليني لخرقه لوائح الاتحاد الإنجليزي خلال مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي في 16 أكتوبر 2022".

وأضاف: "أقر المدرب بأن تصرفه في الدقيقة 86 كان غير لائق لتفرض عليه لجنة تأديب مستقلة هذه العقوبة خلال جلسة استماع".

وحصل كلوب على بطاقة حمراء، بعد أن دخل في مشادة مع الحكم المساعد، لعدم احتساب مخالفة لصالح النجم المصري محمد صلاح بعد تعرضه للإعاقة من قبل البرتغالي برناردو سيلفا.

وقال كلوب عقب المباراة، إنه غير فخور بسلوكه في تلك اللقطة، وأنه استحق الطرد بالفعل.

ولا يزال بإمكان ليفربول، الاستئناف على تلك العقوبة التي فرضت على المدرب الألماني.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، بفارق 12 نقطة عن المتصدر أرسنال.

المصدر: وكالات