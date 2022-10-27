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محمد صلاح يحطم رقما آخر لدروغبا

الرياضة

محمد صلاح يحطم رقما آخر لدروغبا
AP Peter Dejong
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حطم النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، رقما إفريقيا جديدا خلال مباراته أمام أياكس أمستردام الهولندي، مساء أمس الأربعاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز محمد صلاح هدف التقدم "للريدز" في مرمى أياكس (3-0) وصنع آخر لزميله، هارفي إليوت، على ملعب "يوهان كرويف".

ووصل النجم المصري إلى هدفه رقم 51 في كافة البطولات الأوروبية متجاوز بفارق هدف إنجاز المهاجم الإيفواري المعتزل ديديه دروغبا.

وكان محمد صلاح قد حطم رقم دروغبا، في منتصف شهر أكتوبر الماضي خلال مباراته أمام غلاسكو رينجرز الإسكتلندي، وأصبح أفضل هداف إفريقي في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 46 هدفا مقابل 44 هدفا للفيل الإيفواري.

المصدر: وسائل إعلام 

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