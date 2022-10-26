صلاح يقود ليفربول لدور الـ16 من دوري الأبطال

انتزع ليفربول بطاقة التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من ضيفه أياكس أمستردام الهولندي، إثر فوزه عليه (3-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء في الجولة الخامسة.

وافتتح النجم المصري محمد صلاح التسجيل "للريدز" عند الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.

وضاعف زميله المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز النتيجة في بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 49، ومن ثم اختتم الإنجليزي هارفي إليوت ثلاثية فريقه بحلول الدقيقة 52 من زمن اللقاء.

ورفع ليفربول رصيده بعد هذا الانتصار 12 نقطة، وعزز موقعه في المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة الأولى، موسعا الفارق إلى 9 نقاط بينه وبين أياكس الثالث برصيد 3 نقاط.

ورافق ليفربول إلى الدور السادس عشر "للتشامبيونز ليغ" نادي نابولي متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، عقب فوزه على ضيفه غلاسكو رينجرز الإسكتلندي بثلاثية نظيفة، بينما ودع فريق أياكس رسميا دوري الأبطال مع غلاسكو رينجرز، وسيتنافسان في الجولة الأخيرة على بطاقة العبور للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

المصدر: RT