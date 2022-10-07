رئيس الاتحاد الجزائري يحسم الجدل حول مستقبل بلماضي مع "الخضر"

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف، استمرار جمال بلماضي على رأس الإدارة الفنية لـ"الخضر" لأربع سنوات أخرى، رغم فشله في قيادة رفاق رياض محرز للتأهل لمونديال قطر.

وانتهى عقد بلماضي مع الاتحاد الجزائري نهاية مارس الماضي، لكنه استمر في منصبه رغم أنه لم يجدد عقده حتى الآن.

وقال زفيزف في تصريحات له الجمعة للإذاعة الجزائرية: "بلماضي قرر في رمضان الماضي، مواصلة تدريب المنتخب، منذ تلك اللحظة لم تعد هناك حاجة للحديث عن تجديد عقده. سيبقى في منصبه حتى مونديال 2026".

وسيكون بلماضي، الذي قاد منتخب الجزائر للفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه في العام 2019، أمام العديد من التحديات عند ترسيم عملية تجديد عقده، على غرار الذهاب بعيدا في كأس أفريقيا 2023 في كوت ديفوار وكذلك نسخة 2025 التي تبقى الجزائر مرشحة بقوة لتنظيمها بعد سحبها من غينيا، إضافة إلى الهدف الأول وهو التأهل لكأس العالم 2026، الذي ستحتضنه الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع المكسيك وكندا.

وكان منتخب الجزائر فشل في التأهل إلى مونديال "قطر 2022" عقب الهزيمة على ملعبه أمام الكاميرون (1-2) في الوقت الإضافي، في إياب المرحلة الفاصلة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، رغم فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

المصدر: وكالات