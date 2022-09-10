"اليويفا" لا يعارض إقامة مباراة ودية بين روسيا والبوسنة والهرسك

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أمس الجمعة، أنه ليس لديه ما يمنع إقامة مباراة ودية بين منتخبي روسيا والبوسنة والهرسك.

وأكد الاتحاد البوسني لكرة القدم في وقت سابق أمس، أن منتخب بلاده وروسيا سيلعبان مباراة ودية في 19 نوفمبر المقبل في سان بطرسبورغ.

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ولم يعارض مجلس "اليويفا" إقامة هذه المباراة حيث رد على طلب الاتحاد البوسني لخوضها قائلا: "نود أن نؤكد أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ليس لديه أي شيء ضد منتخب البوسنة والهرسك الذي يلعب مباراة ودية خارج أرضه ضد روسيا. في الواقع، المباريات الودية ليست ضمن اختصاص ومسؤولية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وبالتالي، فإن أي إذن بعقد أو المشاركة في مثل هذه المباريات الودية لا يؤثر أو يتعارض مع قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم باستبعاد الفرق الروسية من المشاركة في مسابقات اليويفا".

يذكر أن المنتخب الروسي لكرة القدم سيعود هذا الشهر لساحة المباريات الدولية بعد توقفين دوليين من دون مباريات، ليخوض مواجهة ودية ضد قرغيزستان في 24 سبتمبر الحالي في بيشكيك العاصمة القرغيزستانية.

كما سيلاقي منتخب "الدب الروسي" نظيره الإيراني في نوفمبر القادم ثم يواجه منتخب البوسنة والهرسك في نفس الشهر.

المصدر: matchtv.ru