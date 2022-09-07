بعد توقفين دوليين دون مباريات.. المنتخب الروسي يعود لخوض المواجهات

يعود المنتخب الروسي لكرة القدم لساحة المباريات الدولية بعد توقفين دوليين من دون مباريات، ليخوض مواجهتين وديتين أمام منتخبي قيرغيزستان وإيران.

وبحسبما ورد على الموقع الرسمي للاتحاد الروسي لكرة القدم RFU، فإن المباراة أمام قيرغيزستان ستقام في 24 سبتمبر في بيشكيك العاصمة القيرغيزستانية على ملعب "دولون أومورزاكوف".

⚡️ Расширенный состав сборной на сентябрьские сборы и товарищеский матч с Киргизией pic.twitter.com/6QUHeJaXJE — Сборная России (@TeamRussia) September 7, 2022

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فيما سيلاقي منتخب "الدب الروسي" نظيره الإيراني في نوفمبر القادم على أن يتم الإعلان عن مكان وزمن المباراة في وقت لاحق.

ويتفاوض الاتحاد الروسي لكرة القدم أيضا بشأن تنظيم مباراة ودية ثالثة خلال هذا الخريف لكن لم يتم الإفصاح حول هوية المنتخب المنافس.

واحتفظ المنتخب الروسي بالمركز الـ35 في التصنيف الأخير لمنتخبات كرة القدم خلال شهر أغسطس والذي يصدر "الفيفا"، علما أن "الدب الروسي" لم يخض أي مباراة منذ نوفمبر العام الماضي، بعد تعليق الفيفا والاتحاد الأوروبي "يويفا" مشاركة الفرق والمنتخبات الروسية في المسابقات الدولية على إثر العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: "وكالة تاس"