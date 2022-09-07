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بعد انتقاله لفريق روسي.. استبعاد لاعب من منتخب بلاده

الرياضة

بعد انتقاله لفريق روسي.. استبعاد لاعب من منتخب بلاده
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 استبعد الاتحاد النرويجي لكرة القدم الثلاثاء لاعب الوسط ماتياس نورمان من صفوف المنتخب هذا الشهر على خلفية انضمامه لناد جديد في روسيا.

وعاد نورمان إلى روسيا مع فريقه السابق روستوف بعدما لعب الموسم الماضي في صفوف نوريتش سيتي الإنجليزي، وتردد أنه يستعد للانضمام إلى دينامو موسكو.

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وقالت ليسي كلافينيس رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، إنها اتفقت مع المدرب ستوله سولباكن على استبعاد نورمان من المنتخب بعد قراره بالانضمام لنادي دينامو موسكو الروسي.

وشارك نورمان البالغ 26 عاما، في 12 مباراة مع منتخب النرويج منذ ظهوره الأول في 2019.

وتتعامل قطاعات الرياضة في النرويج بحزم مع كل ما يخص روسيا، بما في ذلك منع المتزلجين الروس من المشاركة في سباقات جرت في النرويج الموسم الماضي.

المصدر: "وكالات"

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