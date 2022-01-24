هداف الدوري الإيطالي وافق على الشروط الشخصية للانتقال إلى يوفنتوس

وافق الهداف الصربي دوشان فلاهوفيتش على الشروط الشخصية للانتقال إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الحالية، بحسب ما أفادت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية الرياضية.

ويعتقد بأن يوفنتوس يتنافس مع أرسنال الإنجليزي للحصول على خدمات ابن الـ21 عاما الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي مشاركة مع مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي (17 لكل منهما).

وأشارت "غازيتا ديلو سبورت" الى أن الصربي الدولي استبعد أرسنال من خياراته وكل ما يريده هو الانضمام إلى يوفنتوس.

Vlahovic wants Juventus, he already has an agreement. Fiorentina understood that Dusan will not change his mind and will join the club now or in the summer. His dream always was to play for Juve.



[@Gazzetta_it] pic.twitter.com/PBobUYj5WJ — Bianconeri Zone (@BianconeriZone) January 24, 2022

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وسبق للصحيفة ذاتها أن أفادت الأسبوع الماضي بأن يوفنتوس عرض على فيورنتينا 35 مليون يورو إضافة للمهاجم السويدي ديان كولوشيفسكي من أجل اقناعه بالتخلي عن فلاهوفيتش.

ولم يؤكد فيورنتينا خبر تلقيه هذا العرض، وتتحدث التقارير عن أن "فيولا" لا يريد إدخال أي لاعب في صفقة التخلي عن مهاجمه وقد حدد سعر الأخير بقرابة 70 مليون يورو.

وفي حال قرر يوفنتوس الرضوخ لرغبة فيورنتينا، فلن يكون باستطاعته تعزيز صفوفه الصيف المقبل بأي لاعب إلا في حال نجح في التخلي عن بعض لاعبيه، وسط الحديث عن رغبه أرسنال بضم لاعب الوسط البرازيلي أرثر، واهتمام برشلونة الإسباني بمواطنه المهاجم ألفارو موراتا.

وفي ظل ابتعاد فيديريكو كييزا عن الملاعب لسبعة أشهر بعد خضوعه الأحد لعملية جراحية ناحية في النمسا لمعالجة إصابته بالرباط الصليبي، يبدو يوفنتوس بأمس الحاجة إلى مهاجم وقد أظهر ذلك الأحد في قمته المحلية ضد ميلان (0-0) حيث بدا عاجزا هجوميا لدرجة أنه لم يسدد أي كرة بين الخشبات الثلاث طيلة اللقاء.

وبحسب التقارير، وافق فلاهوفيتش على شروطه الشخصية التي سيتقاضى بموجبها 7 ملايين يورو سنويا، وهو مستعد للالتحاق بفريق المدرب ماسيميليانو أليغري خلال فترة الانتقالات الحالية أو الصيف المقبل في أسوأ الأحوال.

ولم يكن فلاهوفيتش ضمن تشكيلة فيورنتينا لمباراة الدوري الأحد ضد كالياري (1-1) لأسباب صحية بحسب الفريق الذي يعاني من إصابات في صفوفه بفيروس كورونا.

وفي سن الحادية والعشرين فقط، يحقق فلاهوفيتش أرقاما رائعة. ففي عام 2021، سجل ابن العاصمة بلغراد 33 هدفا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، معادلا الرقم القياسي المسجل باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي حققه مع يوفنتوس عام 2020، ما لفت انتباه كبار الأندية الأوروبية.

إلى جانب المهاجمين الواعدين الآخرين اللذين لم يمددا حتى الآن عقديهما مع فريقيهما النروجي إرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند) والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جرمان)، يعتبر فلاهوفيتش أحد الأهداف الجذابة في فترة الانتقالات الشتوية التي تختتم نهاية الشهر الحالي.

ويرتبط الصربي بفيورنتينا بعقد حتى عام 2023، وهو قرر الخريف المنصرم عدم تمديد عقده مع "فيولا".

المصدر: "أ ف ب"