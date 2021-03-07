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شاهد.. تمريرة "ساحرة" من ميسي تسفر عن هدف رائع لبرشلونة (فيديو)

الرياضة

شاهد.. تمريرة
@COPE_AR/TWITTER
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فرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نفسه نجما للمباراة التي فاز فيها فريقه برشلونة على مضيفه أوساسونا 2-0، أمس السبت، في المرحلة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعلى الرغم من عدم زيارته شباك أوساسونا، فقد كان ميسي وراء هدفي الفريق الكتالوني، بصناعته الهدف الأول بطريقة "ساحرة"، حيث أرسل "البرغوث"، كرة خلف المدافعين إلى داخل المنطقة على الجهة اليسرى، لتصل إلى الظهير الأيسر جوردي ألبا، الذي تابعها بتسديدة صاروخية بيسراه، في سقف المرمى، في الدقيقة 30.

وعاد ميسي في الدقيقة 83 ليصنع الهدف الثاني لزميله الشاب، البديل موريبا (18 عاما).

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ورفع النادي الكتالوني رصيده إلى 56 نقطة، في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط عن غريمه الأزلي ريال مدريد الثالث، ونقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد، اللذين سيلتقيان في مباراة في غاية الأهمية، مساء اليوم الأحد، علما بأن أتلتيكو يملك في جعبته مباراة مؤجلة.

المصدر: RT

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