برشلونة يهزم أوساسونا ويشعل المنافسة على لقب "الليغا" (فيديو)

حقق نادي برشلونة، فوزا ثمينا على مضيفه أوساسونا، بهدفين دون رد، في مباراة جمعتهما أمس السبت، في إطار منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل ثنائية الفريق الكتالوني، جوردي ألبا، في الدقيقة 30، وموريبا، في الدقيقة 83.

الدوري الاسباني | #برشلونه 2 - 0 اوساسونا | اهداف المباراة

⚽️🥅 ميسي لا يتوقف عن عن تقديم الهدايا 🎁



ليونيل ميسي ساهم اليوم بهدفي برشلونة في مرمى أوساسونا وينفرد بوصافة الدوري مؤقتاً 💪#اوساسونا_برشلونه | #الدوري_الإسباني#beINLiga | #LaLigapic.twitter.com/6baiQln2MD — السيافي (@assyfee777) March 6, 2021

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 56 نقطة، في المركز الثاني، ليشعل المنافسة على لقب "الليغا"، حيث أصبح الفارق بينه وبين المتصدر أتلتيكو مدريد نقطتين فقط، قبل مواجهة الأخير مع جاره اللدود ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثالث بـ53 نقطة، مساء اليوم الأحد، في "ديربي" العاصمة الإسبانية.

في المقابل، تجمد رصيد أوساسونا عند 28 نقطة، في المركز الـ13.

المصدر: RT