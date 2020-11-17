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قطر تسقط أمام كوريا الجنوبية بثنائية (فيديو)

الرياضة

قطر تسقط أمام كوريا الجنوبية بثنائية (فيديو)
AFP JAKUB SUKUP
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تغلب المنتخب الكوري الجنوبي على نظيره القطري 2-1 بالمباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في إطار استعدادهما لاستئناف التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وسجل هدفي كوريا الجنوبية هوانغ هي تشان وهوانغ أوي جو في الدقيقتين 1 و36 على الترتيب، فيما سجل هدف "العنابي" المعز علي في الدقيقة الـ9 من عمر اللقاء.

ويلعب المنتخب القطري في التصفيات الآسيوية ضمن المجموعة الخامسة، التي يتصدرها برصيد 13 نقطة، فيما يلعب المنتخب الكوري الجنوبي ضمن المجموعة الثامنة، ويحل في مركز الوصافة برصيد 8 نقاط متخلفا بنقطة عن منتخب تركمنستان المتصدر.

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المصدر: وكالات

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