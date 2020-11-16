منتخب "النشامى" يتغلب على "نسور قاسيون" وديا (فيديو)

تغلب المنتخب الأردني على نظيره السوري 1-0 في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الاثنين في إطار استعدادهما لاستئناف التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

الآن : #سوريا_الأردن

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رابط الشوط الأول :https://t.co/ViM8yblD4u



رابط الشوط الثاني :

https://t.co/XPrb6azwQSpic.twitter.com/o9DtjVrD2K — قناة الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) November 16, 2020

وسجل الهدف الوحيد في المباراة مهاجم "النشامى" بهاء فيصل برأسية متقنة في الدقيقة الـ13، قبل أن يخرج بالبطاقة الحمراء عقب تلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة الـ41 من عمر اللقاء.

سجل هدفاً ثم خرج مطروداً..

مهاجم الأردن بهاء فيصل يغادر بالبطاقة الحمراء بعد تلقيه للإنذار الثاني..#سوريا_الأردن#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/vqFEmi8hW3 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 16, 2020

وفي الـ12 من نوفمبر الجاري، تعادل المنتخب الأردني في مباراته الاستعدادية السابقة مع نظيره العراقي من دون أهداف، فيما تغلب المنتخب السوري على أوزبكستان بهدف دون مقابل.

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ويلعب المنتخب الأردني في التصفيات الآسيوية ضمن المجموعة الثانية، التي تتصدرها أستراليا برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، مقابل 10 نقاط من خمس مباريات لكل من الكويت والأردن.

في المقابل، يلعب منتخب سوريا ضمن المجموعة الأولى، حيث يتصدر الترتيب برصيد 15 نقطة كاملة من خمس مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من الصين والفلبين و6 للمالديف.

المصدر: وكالات