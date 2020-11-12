لجنة الرياضة في ماكاو تحضر قمة "سبورت أكورد" في يكاتيرينبورغ مايو 2021

أعلنت لجنة الرياضة في ماكاو عن أنها سوف تكون "الشريك الذهبي" في قمة "سبورت أكورد" SportAccord العالمية للأعمال والرياضة، التي ستعقد في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية، مايو 2021.

ويعتزم وفد ماكاو خلال أسبوع القمة عقد سلسلة من الاجتماعات مع مديري الجمعيات الدولية الرئيسية، بالإضافة إلى عرض إمكانياته الخاصة في مركز المعارض بمدينة يكاتيرينبورغ.

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وأعرب رئيس لجنة الرياضة في ماكاو، بان وينغ كون، عن تطلعه إلى "تعزيز مكانة ماكاو كمدينة رياضية نشطة"، وأمله في أن تساهم ماكاو في تعزيز وتطوير صناعة الرياضة العالمية، وأن تصبح "عنصرا أساسيا في نجاح الحدث الدولي الروسي".

وتعقد قمة "سبورت أكورد" الدولية للأعمال والرياضة في الفترة من 23-28 مايو 2021 في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية، حيث تضم ما يقرب من 2500 من ممثلي الاتحادات الدولية ومندوبي اللجنة الأوليمبية.

ويناقش المندوبون في هذه القمة القضايا المتعلقة بمجال الرياضة على مستوى العالم موزعة على خمس أقسام هي: قانون الرياضة ومكافحة الفساد، التمويل والاستثمار في الرياضة، المزايدات وتنظيم الأحداث الرياضية، استراتيجيات وسائل الإعلام الجديدة والعمل مع المشجعين، الصحة العامة للرياضيين. وبالإضافة إلى ذلك، سوف يكون الحدث الرئيسي لقمة العام المقبل هو الجمعية العامة التي سيشارك فيها رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، توماس باخ.

وتعقد قمة "سبورت أكورد" كل عام في بلد مختلفة منذ عام 2003، وهي منصة للاجتماعات السنوية للهيئات الإدارية للاتحادات الدولية والاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية الدولية. وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها روسيا القمة، حيث استضافتها مرتين: الأولى عام 2013 في سانت بطرسبرغ، والثانية عام 2015 في سوتشي.

المصدر: RT