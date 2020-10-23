قمة "سبورت أكورد" في يكاتيرينبورغ مايو 2021

تقرر عقد قمة "سبورت أكورد" الدولية Sport Accord للأعمال والرياضة في الفترة من 23-28 مايو 2021، حيث تضم ما يقرب من 2500 من ممثلي الاتحادات الدوية ومندوبي اللجنة الأوليمبية.

وسوف يناقش المندوبون جميع المشكلات المتراكمة في مجال الرياضة موزعة على خمس أقسام هي: قانون الرياضة ومكافحة الفساد، التمويل والاستثمار في الرياضة، المزايدات وتنظيم الأحداث الرياضية، استراتيجيات وسائل الإعلام الجديدة والعمل مع المشجعين، الصحة العامة للرياضيين. بالإضافة إلى ذلك سوف يكون الحدث الرئيسي للقمة هو الجمعية العامة التي سيشارك فيها رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، توماس باخ.

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ووفقا لرئيس اللجنة المنظمة المحلية، دميتري بوتيلين، فإن عدد القضايا الإشكالية التي ستثار في يكاتيرينبورغ يتزايد كل يوم. حيث صرح بوتيلين: "لقد تم إلغاء قمة الصين هذا العام، ونما الاهتمام بقمة يكاتيرينبورغ على نحو كبير، حيث فاق عدد التسجيل في القمة المقبلة المعدلات السنوية. إننا نتحدث عن أن الرياضة تعيش الآن في واقع جديد، دون حلول منهجية بعد. أعتقد أن كل توجهات القمة المقبلة سوف تنحصر بطريقة أو بأخرى حول ذلك. كذلك فإن (سبورت أكورد) هي منصة ممتازة لزيادة تمثيل روسيا في المجتمع الدولي للرياضة".

يذكر أن القمة تنعقد كل عام في بلد مختلفة منذ عام 2003، وهي منصة للاجتماعات السنوية للهيئات الإدارية للاتحادات الدولية والاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية الدولية.

وقد استضافت روسيا القمة مرتين، 2013 في سانت بطرسبرغ، و2015 في سوتشي. وقد صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أثناء اجتماع لمجلس تنمية الثقافة البدنية والرياضة التابع للرئاسة، أنه يدرس إمكانية حضوره هذه القمة.

المصدر: RT