كلوب يكشف موقفه من مشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو 2020

علق الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، على إمكانية غياب محمد صلاح مهاجم الفريق، عن الفترة التحضيرية للموسم القادم، بسبب تواجده مع منتخب مصر الأولمبي الصيف القادم.

وفي المؤتمر الصحفي عشية مواجهة ليفربول مع نوريتش سيتي بالجولة الـ26 من "البريميرليغ" غدا السبت، تحدث كلوب عن مسألة مشاركة صلاح مع منتخب مصر الأولمبي من عدمه.

وقال الألماني:"هل أريد خسارة صلاح في الفترة التحضيرية؟ بكل تأكيد لا، لم يتصل بنا أحد حتى الآن، أحترم الألعاب الأولمبية كشخص رياضي وسنرى ما يمكننا فعله".

وأضاف: "علينا دراسة مختلف الجوانب، نحتاج لمزيد من المعلومات، كيف يبدو الأمر؟ متى يبدأ الاستعداد؟ لذا لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الصدد بعد".

No decision has been made yet. https://t.co/r6uvOAW7kB — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) February 12, 2020

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ونشر رامي عباس وكيل محمد صلاح أول أمس عبر حسابه في "تويتر"، خبر اختيار شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي، لصلاح ضمن قائمة "الفراعنة" في أولمبياد 2020، والذي نشرته صحيفة الديلي ميل، وعلق عليه قائلا: "قرار مشاركة صلاح في الأولمبياد لم يتم اتخاذه بعد".

وتسمح لوائح الدورة الأولمبية لكل منتخب بأن يستعين بثلاثة لاعبين فوق عمر الـ23، على أن يقوم كل منتخب بتحديد حاجته سواء بالاستعانة بالثلاثة أو اثنين أو واحد أو عدم الاستعانة بأي لاعب.

المصدر: وكالات