ميسي على موعد مع رقم مميز في مباراة برشلونة وفالنسيا الليلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم السبت، إلى ملعب "ميستايا"، الذي سيكون مسرحا لموقعة فالنسيا وضيفه برشلونة، في قمة مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الإسباني "الليغا".

وتعد المباراة خاصة للغاية للأسطورة الأرجنتينية، ليونيل ميسي، الذي يخوض اليوم مباراته رقم 710 في جميع المسابقات بقميص برشلونة.

وحقق ميسي الفوز مع "البارسا" في 499 مباراة من أصل 709، ويبحث اليوم ضد فالنسيا عن فوزه رقم 500 بقميص النادي الكتالوني.

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ويسعى "البرغوث" لمواصلة تألقه هذا الموسم وهز الشباك مجددا، لتعزيز موقعه في صدارة ترتيب هدافي الدوري، وأيضا لمنح فريقه ثلاث نقاط جديدة تبقيه في صدارة "الليغا".

وفي المقابل، سيحاول فالنسيا استعادة الثقة المفقودة بعد خسارته المدوية في الجولة الماضية على يد ريال مايوركا (4-1)، من خلال الخروج بنتيجة إيجابية أمام رفاق ميسي.

ويتصدر برشلونة، حامل اللقب، ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، يليه غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يملك نفس الرصيد من النقط، لكن الفريق الكتالوني يتفوق عليه في نسبة الأهداف، بينما يشغل فالنسيا المرتبة السابعة بـ31 نقطة.

المصدر: وكالات