جدول مواعيد أبرز مباريات السبت

يشهد اليوم السبت، إقامة عدد من المباريات القوية والمثيرة على مستوى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، بجانب مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم السبت بتوقيت مكة المكرمة (غرينيتش+3).

الدوري الإسباني

إسبانيول # أتلتيك بيلباو ـ الساعة 15:00

فالنسيا # برشلونة ـ الساعة 18:00

إشبيلية # غرناطة ـ الساعة 23:00

الدوري الإيطالي

فيورنتينا # جنوى ـ الساعة 20:00

تورينو # أتلانتا ـ الساعة 22:45

الدوري الألماني

أينتراخت فرانكفورت # لايبزيغ ـ الساعة 17:30

بايرن ميونيخ # شالكه 04 ـ الساعة 20:30

الدوري الفرنسي

مارسيليا # أنجيه ـ الساعة 19:30

موناكو # ستراسبورغ ـ الساعة 22:00

دوري أبطال إفريقيا

بلاتينيوم الزيمبابوي # الهلال السوداني ـ الساعة 16:00

فيتا كلوب الكونغولي # شبيبة القبائل الجزائري ـ الساعة 19:00

الترجي التونسي # الرجاء المغربي ـ الساعة 22:00

المصدر: RT