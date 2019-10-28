شارك الدولي المصري محمد صلاح، اليوم الاثنين، في جزء من مران فريقه ليفربول، غداة تعرضه لإصابة خلال مباراته أمام توتنهام (2-1) ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو وصورا من تدريبات الفريق في معسكره "ميلوود" استعدادا لمواجهة أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، المقرر إقامتها الأربعاء القادم.

All smiles at training 😁❤️ pic.twitter.com/B5LFokQc69 — Liverpool FC (@LFC) 28 октября 2019 г.

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وبالرغم من مشاركة صلاح اليوم في جزء من تدريبات "الريدز" فقد أشارت تقارير صحفية إلى أن إصابة "الفرعون" في الكاحل قد تبعده عن مباراة "الريدز" ضج أرسنال "المدفعجية".

وتفاقمت إصابة محمد صلاح في الكاحل خلال مباراة فريقه ضد ضيفه توتنهام، فقد خرج مصابا من أرض ملعب "أنفيلد" في الدقيقة 86 من عمر المباراة، بعد أن سجل هدف الفوز الثاني "للريدز" في الدقيقة 75 من ركلة جزاء.

المصدر: وكالات