محمد صلاح يحقق عدة أرقام مميزة أمام توتنهام (فيديو)

حقق النجم المصري محمد صلاح عدة أرقام مميزة بعد أن قاد فريقه ليفربول إلى الفوز على ضيفه توتنهام أمس الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز محمد صلاح هدف الفوز الثاني "للريدز" في الدقيقة 75 من ركلة جزاء، قبل أن يخرج من أرض ملعب "أنفيلد" مصابا في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

وواصل النجم المصري تحطيم الأرقام القياسية الشخصية له وذلك بعد أن أحرزه هدفه رقم 50 في مباراته رقم 58 خاضها مع ليفربول بمختلف المسابقات منذ انضمامه لصفوف "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من روما الإيطالي، ليصبح ثاني أسرع لاعب يحقق هذا الانجاز بعد الأسطورة روجر هانت الذي وصل لهدفه رقم 50 في 55 مباراة في عام 1962.

كما بات "الفرعون" أكثر لاعبي "البريميرليغ" تسجيلا للأهداف على ملعبه منذ بداية موسم (2017-2018)، برصيد 37 هدفا في بطولة الدوري.

ومن جهة أخرى، واصل صلاح هوايته في هز شباك توتنهام، الذي بات الضحية المفضلة للنجم المصري بعد أن أحرز 7 في مرماه، وهو أكثر فريق هز "الفرعون" شباكه في مسيرته الكروية، منها 5 بقميص "الريدز" وهدفا بقميص بازل السويسري، يوم 11 أبريل 2013، في إياب الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي (2-2)، وصعد بازل بضربات الترجيح. وآخر بقميص فريقه الأسبق فيورنتينا الإيطالي في مرمى توتنهام (2-0)، يوم 26 فبراير 2015، في إياب الدور الحاسم المؤهل لمرحلة دور المجموعات للدوري الأوروبي.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 5 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، لينعش آماله في المحافظة على لقب الهداف الذي توج به في آخر موسمين، ويأتي خلف كل من المتصدر، جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي برصيد 9 أهداف، والأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، وتام أبراهام مهاجم تشيلسي، برصيد 8 أهداف لكل منهما، والغابوني بيير- إميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال، ورحيم سترلينغ جناح مانشستر سيتي، برصيد 7 أهداف لكل منهما، والفنلندي تيمو بوكي مهاجم نوريتش وهاري كين لاعب توتنهام برصيد 6 أهداف لكل منهما.

وأحرز صلاح 8 أهداف في مختلف المسابقات، منذ بداية الموسم الحالي، خلال 14 مباراة شارك فيها حتى الآن، وصنع أربعة أهداف أخرى لزملائه.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 28 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام وصيفه مانشستر سيتي حامل اللقب.

المصدر: وكالات