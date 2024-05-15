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إسرائيليان يحاولان تهريب 73 سبيكة ذهبية من دبي إلى إسطنبول (فيديو)

أخبار العالم

إسرائيليان يحاولان تهريب 73 سبيكة ذهبية من دبي إلى إسطنبول (فيديو)
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ضبطت فرق الشرطة التركية في مطار إسطنبول، 73 سبيكة ذهبية تزن كل منها كيلوغراما واحدا، مخبأة في عربة أطفال قادمة من دبي.

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وقامت فرق مكتب التحقيقات التابع لإدارة شرطة المطار، بالتحقيق مع مواطنين إسرائيليين قادمين إلى إسطنبول من دبي، في 21 أبريل الماضي. 

وأوقفت فرق الشرطة الراكبين أثناء مغادرتهما بوابة الوصول في المحطة الدولية، وتم نقلهما إلى منطقة الأشعة السينية للتفتيش الجسدي.

وبفحص الجزء السفلي من عربة الأطفال التي كانت بحوزتهما، تم العثور على حقيبة مخبأة أسفلها تتضمن 73 سبيكة ذهبية. فتم القبض عليهما والتحفظ على المحجوز وفتح تحقيق في الغرض.

المصدر: TRT

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