ما السلع التي تستوردها روسيا من أفغانستان وماذا تصدر له؟

كشف رئيس مركز الأعمال الروسي في أفغانستان رستم حبيبولين عن المنتجات التي تصدرها روسيا إلى أفغانستان، والسلع التي تستوردها روسيا من كابل.

وأشار على هامش منتدى "روسيا - العالم الإسلامي" في قازان الروسية، إن روسيا تصدر لأفغانستان الغاز والمشتقات النفطية والقمح والدقيق والزيوت.

وقال: "تتمثل المجالات الرئيسية للصادرات والواردات بين روسيا وأفغانستان في الغاز والمشتقات النفطية والدقيق والقمح وزيت عباد الشمس ومؤخرا ضمت القائمة منتجات الألبان، فيما تستورد روسيا المنتجات المعدنية ومواد البناء".

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وأضاف أن المنتجات المعدنية بما في ذلك تجهيزات البناء ومصانع الأسمنت ومعالجة المعادن، تشهد ازدهارا في أفغانستان، لافتا إلى أن أفغانستان تمتلك مخزونا كبيرا من المعادن.

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الصناعة والتجارة الأفغانية عن اهتمام كابل بشراء النفط الخام من روسيا على مبدأ المقايضة، في ظل اهتمام موسكو بالسلع الأفغانية.

المصدر: RT + نوفوستي