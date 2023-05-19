أفغانستان ستوقع اتفاقية مع "تات نفت" الروسية حول شراء المحروقات

قال وزير الصناعة والتجارة الأفغاني نور الدين عزيزي، إن بلاده تدرس موضوع شراء المنتجات النفطية من بعض الشركات الروسية، وترغب في توقيع اتفاقية مع شركة "تات نفت".

وأضاف الوزير في حديث مع مراسل "نوفوستي" على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان": "في العام الماضي، عقدنا اجتماعات مع شركات النفط الروسية بما في ذلك من تتارستان. نحتاج إلى حوالي 4 ملايين طن من المنتجات النفطية. نوفر بعضها عن طريق تركمانستان وإيران. ومع ذلك، نريد إبرام اتفاقيات جيدة مع الشركات الروسية، وخاصة مع تات نفت. نأمل بمواصلة المباحثات حول ذلك".

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وشدد الوزير، على أن العقوبات الأمريكية تعيق التعاون الاقتصادي بين موسكو وكابل، وأشار إلى أن مصلحة الشعب الأفغاني، تتطلب استثناءات من التدابير التقييدية.

وقال:"هناك مشكلة القيود، أو بالأحرى العقوبات - ضد روسيا من قبل الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، وكذلك القيود المفروضة على أفغانستان فيما يتعلق بتحويل الأموال".

ووفقا له، يعاني الشعب الأفغاني من وضع صعب، ولذلك يجب إجراء استثناءات يمكن أن تسمح بالتعاون بين روسيا وأفغانستان.

المصدر: نوفوستي