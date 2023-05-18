منتدى "روسيا - العالم الإسلامي" يبدأ في قازان.. وبوتين يشيد بالعلاقات مع الدول الإسلامية

تنطلق اليوم في عاصمة جمهورية تتارستان الروسية قازان فعاليات وأنشطة المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" بمشاركة ممثلي 64 دولة و59 منطقة روسية.

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وينعقد الحدث يومي 18 و19 من مايو الجاري، ويتوقع أن يشارك أكثر من 15 ألف شخص في منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان (KazanForum)".

ومن المقرر تنظيم أكثر من 140 جلسة مختلفة خلال أيام المنتدى وستكون الموضوعات الأساسية التمويل الإسلامي والصناعة الحلال، وفقا لبرنامج الأعمال.

ورحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة بالمشاركين في المنتدى، وقال: "أرحب بكم بمناسبة افتتاح المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر في قازان. مرة أخرى، ترحب عاصمة جمهورية تتارستان بحرارة بالضيوف من العديد من البلدان وتؤكد مكانتها كمكان موثوق ومطلوب لأنشطة قطاع الأعمال واسعة النطاق".

وأشار إلى أن روسيا تتمتع بشكل تقليدي بعلاقات وثيقة مع الدول الإسلامية على أساس ثنائي وفي إطار التفاعل مع منظمة التعاون الإسلامي، وشدد على أن هذه العلاقات مبنية على أساس الشراكة واحترام السيادة والهوية الحضارية لبعضها البعض.

وقال: "اليوم، تتطور الدول الإسلامية بنشاط وتحقق إنجازات ملموسة في التجارة والقطاع المالي في الابتكار والبحث العلمي والتطبيقي. وروسيا منفتحة على أكبر قدر ممكن من التعاون التجاري والإنساني معهم. نحن مهتمون بتعزيز العلاقات القائمة وإيجاد شركاء جدد وتعزيز التعاون الزراعي والصناعي وإنشاء سلاسل نقل ولوجستيات جديدة".

وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته بأن مجموعة الرؤية الاستراتيجية لروسيا والعالم الإسلامي ومنتدى قازان ستستمر في تعزيز التفاعل بين مجتمعات الأعمال في روسيا والدول الإسلامية، كما ستعمل على فتح فرص جديدة لمشاريع مشتركة على المستوى الإقاليمي وبين الدول.

وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، وتعد قمة قازان منصة لتآزر الأجندة الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والمعلوماتية من خلال الهياكل المختلفة لمنظمة التعاون الإسلامي.

والبرنامج الكامل للحدث متاح على موقع المنتدى (kazanforum.ru).

المصدر: RT