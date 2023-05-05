من الموضة الإسلامية إلى الدعم الطبي.. أبرز ملامح منتدى قازان "روسيا - العالم الإسلامي"

ينعقد المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" هذا العام في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية في الفترة 18 - 19 مايو المقبل، بمشاركة ممثلي 64 دولة و59 منطقة روسية.

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وبحسب بيان صدر عن الهيئة المنظمة للحدث يتوقع أن يشارك أكثر من 15 ألف شخص في المنتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان (KazanForum)".

ومن المقرر تنظيم أكثر من 140 جلسة مختلفة خلال أيام المنتدى وستكون الموضوعات الأساسية التمويل الإسلامي والصناعة الحلال، وفقا لمسودة برنامج الأعمال المقدم إلى اللجنة المنظمة للحدث.

المنتدى يبحث دور المرأة في الأعمال التجارية الحديثة:

سيشهد المنتدى جلسات نقاش تتعلق بموضوعات الأسرة والأعمال والجمال والصحة وفق معايير الشريعة الإسلامية. كذلك سيتم في المنتدى تقديم جائزتين "Halal business women" (سيدات الأعمال الحلال) و"Halal charity women" (سيدات الأعمال الخيرية الحلال)، وتهدف الجائزتان لدعم دور المرأة وتعزيز وضعها ومكانتها في بيئة الأعمال.

وقال البيان: "في جلسة "سيدة الأعمال: التوازن بين الأسرة والأعمال"، ستشارك الممثلات البارزات في هذا المجال خبراتهن في إدارة الأعمال ويخبرن المشاركين عن تجاربهن التجارية الناجحة، والمشاكل الرئيسية وحلولها".

وستشارك في الجلسة تاتيانا باكالتشوك، المدير العام لشركة Wildberries، وفريدة العوضي، رئيسة مجلس سيدات الأعمال في الإمارات، وسكينة باباييفا، رئيسة مجلس إدارة جمعية تنمية ريادة الأعمال النسائية في أذربيجان.

وفي منصة توجهات الموضة الإسلامية 2023، سيناقش ممثلو صناعة الأزياء في العالم الإسلامي، على وجه الخصوص، آفاق تطوير الإنتاج للنساء المسلمات في البلدان الإسلامية.

الموضوعات الأساسية لنسخة العام 2023:

سيتم تنظيم برنامج الأعمال الخاص بالمنتدى من خلال مسارات تحتوي على 3 إلى 10 جلسات، على أن تكون الموضوعات الرئيسية للمسارات هي: التعاون الدولي والتمويل الإسلامي والصناعة الحلال والتكنولوجيا والابتكار والاستثمار والصناعة (بما في ذلك بناء السفن والبتروكيماويات والأدوات الآلية) والتنمية المستدامة ومنظور المرأة والخدمات اللوجستية.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر عقد مؤتمرات في المنتدى: "روسيا - تركيا" و"روسيا - إندونيسيا" و"روسيا - مصر" و"روسيا - أذربيجان" و"روسيا - أوزبكستان" و"روسيا - ماليزيا" و"روسيا - إيران".

دعم طبي للضيوف والمشاركين:

وأفاد البيان بأنه سيتم تنظيم دعم طبي للضيوف والمشاركين في المنتدى في أماكن الفعاليات التجارية والثقافية وفي أماكن الإقامة.

وتم اختيار المؤسسات الطبية الرائدة في تترستان لتقديم الرعاية الطبية: "المستشفى الجمهوري"، "المستشفى الجمهوري للأطفال"، "مستشفى الأمراض المعدية السريرية الجمهوري الذي يحمل اسم البروفيسور أغافونوف"، "مركز التشخيص السريري الإقليمي"، "مستشفى العيون الجمهوري الذي يحمل اسم البروفيسور أداميوك"، "عيادة الأسنان الجمهورية".

كذلك بدأ موظفو هيئة حماية حقوق المستهلكين الروسية في التحقق من جاهزية أماكن إقامة المشاركين والأماكن التي سيقام فيها المنتدى ومرافق تقديم الطعام.

تم اجراء دراسات مختبرية لعينات من موطن الضيوف المشاركين في الحدث وإجراءات التشخيص المختبري للأمراض المعدية وذلك خلال فعاليات المنتدى. وقد بدأ العمل التحضيري لإجراء اختبارات الـPCR للمشاركين وضيوف المنتدى.

وبحسب المنظمين، تهدف القمة إلى تعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، وتعد قمة قازان منصة لتآزر الأجندة الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والمعلوماتية من خلال الهياكل المختلفة لمنظمة التعاون الإسلامي.

والبرنامج الكامل للحدث متاح على موقع المنتدى (kazanforum.ru).

المصدر: RT