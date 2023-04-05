المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي".. الموضوعات الأساسية لنسخة العام 2023

ينعقد المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" هذا العام في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية في الفترة 18 - 19 مايو المقبل، بمشاركة ممثلي 64 دولة و59 منطقة روسية.

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وبحسب الموقع الرسمي للحدث فيتوقع أن يجمع المنتدى الاقتصادي "روسيا - العالم الإسلامي" في 2023 قرابة 6400 مشارك من 64 دولة و59 منطقة روسية.

ومن المقرر تنظيم أكثر من 140 جلسة مختلفة خلال أيام المنتدى وستكون الموضوعات الأساسية التمويل الإسلامي والصناعة الحلال، وفقا لمسودة برنامج الأعمال المقدم إلى اللجنة المنظمة للحدث.

وقال رئيس جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف بهذا الصدد: "بناء على تجربة تتارستان، نسعى جاهدين لضبط الآليات العملية للتفاعل مع الأعمال التجارية الإسلامية. آفاق كبيرة تنفتح على تنمية الاقتصاد الإسلامي، وعلى وجه الخصوص تتطور صناعة الأغذية والسياحة الحلال والطب الحلال".

وسيتم تنظيم برنامج الأعمال الخاص بالمنتدى من خلال مسارات تحتوي على 3 إلى 10 جلسات، على أن تكون الموضوعات الرئيسية للمسارات هي: التعاون الدولي والتمويل الإسلامي والصناعة الحلال والتكنولوجيا والابتكار والاستثمار والصناعة (بما في ذلك بناء السفن والبتروكيماويات والأدوات الآلية) والتنمية المستدامة ومنظور المرأة والخدمات اللوجستية.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر عقد مؤتمرات في المنتدى: "روسيا - تركيا" و"روسيا - إندونيسيا" و"روسيا - مصر" و"روسيا - أذربيجان" و"روسيا - أوزبكستان" و"روسيا - ماليزيا" و"روسيا - إيران".

وعقدت القمة الاقتصادية الدولية "روسيا - العالم الإسلامي: قمة قازان" في تتارستان للمرة الأولى في العام 2009 بمشاركة 250 مشاركا.

وبحسب المنظمين، تهدف القمة إلى تعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، وتعد قمة قازان منصة لتآزر الأجندة الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والمعلوماتية من خلال الهياكل المختلفة لمنظمة التعاون الإسلامي.

والبرنامج الكامل للحدث متاح على موقع المنتدى (kazanforum.ru).

المصدر: RT