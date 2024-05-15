مصر تعلق على أنباء اكتشاف ضخم بجوار الهرم الأكبر

رد مدير عام منطقة آثار الهرم في مصر أشرف محي الدين على أنباء اكتشاف هيكل جديد ضخم بجوار هرم خوفو (الهرم الأكبر) في منطقة فارغة من المقبرة الغربية بالجيزة.

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وأشار إلى أن هناك بعثة أثرية يابانية من جامعة وسيدا كانت قد قامت بعمل مسح أثري راداري خلال موسم حفائر العام الماضي (2022- 2023)، بعد حصولها علي موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، وذلك بموقع الجبانة الغربية بمنطقة أهرامات الجيزة.

وقد أسفرت أعمال المسح الأثري الراداري في إبريل 2023، عن وجود تجويف داخل الأرض دون معرفة ما هيئته أو إذا كان فارغاً أو يحتوي على شئ بداخله، لذلك قام المجلس الأعلى للآثار بتشكيل بعثة أثرية مصرية يابانية لعمل الحفائر الأثرية بموقع التجويف.

وتقوم البعثة حاليا بأعمال الحفائر وحتى الآن لم تُسفر هذه الأعمال عن أي اكتشافات أثرية جديدة بالمنطقة.

وأكد مدير عام آثار الهرم أنه فور إنتهاء البعثة من أعمالها سوف تقوم بعمل تقرير مفصل بنتائج هذه الحفائر سواء بالسلب أو الإيجاب ورفعه للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

الملك خوفو صاحب الهرم الأكبر لم يعثر له على أي معابد أو تماثيل إلا تمثال واحد صغير لا يتعدى طوله 9 سنتيمترات، وهو الأمر الغريب، كما أن أسرار الهرم الأكبر نفسه لا تزال مجهولة حتى الآن على الرغم من العديد من الدراسات والأبحاث والمسوح الضوئية التي تعرض لها الهرم.

المصدر: RT