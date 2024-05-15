"لحظة تفجير منزل مفخخ بالجنود".."القسام" تعرض مشاهد استهداف جنود وآليات الجيش الإسرائيلي برفح(فيديو)

عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من استهداف مقاتليها لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي شرق مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو يظهر "استهداف مجاهدي القسام لجنود وآليات العدو شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

وأبان الفيديو لحظة تفجير منزل مفخخ مسبقا بجنود الجيش الإسرائيلي، ولقطات أخرى أظهرت لحظة استهداف مدرعة إسرائيلية.

كما عرضت "القسام" في نفس الفيديو مشاهد للحظة استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية يوم أمس الثلاثاء، حيث أعلن أحد المقاتلين أن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن بعد أكثر من 24 ساعة من إجلاء قتلاه من الميدان.

وكانت "القسام" قد قالت في بيان لها: "تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل تم تفخيخه مسبقا في قوة صهيونية خاصة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في شارع "جورج" شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".

هذا واستهدفت كتائب "القسام" اليوم الأربعاء، تجمعات عسكرية إسرائيلية شرقي مدينة جباليا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون.

كما أكدت "القسام" أنها تمكنت من قتل 12 جنديا إسرائيليا "في عملية مركبة" بمنطقة بلوك 4 في مخيم جباليا.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي اليوم، مقتل أحد جنوده بمعارك جنوب قطاع غزة لترتفع الحصيلة المعلنة لخسائره البشرية منذ 7 أكتوبر إلى 621.

المصدر: RT