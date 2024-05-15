"القسام" تعلن مقتل 12 جنديا إسرائيليا

أعلنت كتائب عز الدين القسام أنها تمكن من قتل 12 جنديا إسرائيليا "في عملية مركبة" بمنطقة بلوك 4 في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت إن "مجاهدي القسام استهدفوا جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" واستهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفتين مضادتين للأفراد والاشتباك معها، وفور تقدم قوة النجدة للمكان تم تفجير عبوة "شواظ" في دبابة ميركفاه".

وأوضحت أنه "بعد محاولة سحب عتاد القوة المستهدفة الملقية على الأرض قام سلاح الجو الصهيوني بقصف المكان بشكل همجي وأكد مجاهدونا مقتل ما لا يقل عن 12 جنديا في العملية".

المصدر: RT