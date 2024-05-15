"دخلت المنزل وإثرها تم التفجير".."القسام" تعرض مشاهد استهدافها لقوات إسرائيلية خاصة شمال غزة (فيديو)

عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من عملية استهدافها لقوات إسرائيلية خاصة أثناء دخولها أحد المنازل ضمن كمين مركب شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو يظهر "استهداف قوات خاصة أثناء دخولها أحد المنازل ضمن كمين مركب شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة"، في عملية نفذها مقاتلو "القسام" أمس الثلاثاء.

وأبان الفيديو لحظة دخول القوة الإسرائيلية إلى أحد المنازل، ولحظة تفجير العبوة فيهم.

وكانت "القسام" قد أصدرت بيانا بشأن هذه العملية قالت فيه: "في عملية مركبة نهاية شارع مدارس مخيم جباليا شمال قطاع غزة.. استهدف مجاهدو القسام قوة صهيونية خاصة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد، وفور إخلاء الجنود لأسفل المنزل تم استهدافهم بعبوة مضادة للأفراد "رعدية" ووقعوا بين قتيل وجريح، وبعد وقت قصير تقدم عدد من مجاهدينا صوب المنزل وقاموا بتفجير عبوة مضادة للأفراد في مدخل المنزل وأوقعوا الجنود هناك بين قتيل وجريح، وفور تقدم قوة صهيونية مدرعة لإنقاذ المصابين وانتشال القتلى استهدف مجاهدونا دبابة "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" وفجروا دبابة "ميركافا" ثانية بعبوة شواظ".

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من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقتل أحد جنوده بمعارك قطاع غزة لترتفع الحصيلة المعلنة لخسائره البشرية منذ 7 أكتوبر إلى 621.

المصدر: RT