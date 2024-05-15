"كتائب القسام" تستهدف تجمعات عسكرية إسرائيلية في غزة وتنشر مشاهد لإجلاء جنود إسرائيليين (فيديو)

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حركة حماس" استهدافها تجمعات عسكرية إسرائيلية شرقي مدينة جباليا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون.

وعرضت "كتائب القسام" اليوم الأربعاء، مقطعا مصورا يضم مشاهد قالت إنها من التحام مقاتليها مع جنود وآليات الجيش الإسرائيلي شرق مدينة جباليا شمال القطاع، ودك تحشداته بقذائف الهاون.

وعرضت في نهاية المقطع مشاهد قالت إنها لمروحية إسرائيلية هبطت لإخلاء الجرحى من المكان.

وكانت كتائب "القسام" أعلنت أمس الثلاثاء، تنفيذ "عملية مركبة" ضد قوة إسرائيلية خاصة في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، مؤكدة إيقاع قتلى وجرحى بين الجنود.

المصدر: RT