دبابة T-90M الروسية تستعرض قدراتها في مقاومة ضربات الدرونات الانتحارية (فيديو)

نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كيف تعرضت دبابة T-90M الروسية لعدة ضربات بالدرونات الانتحارية، وتابعت مهمتها بنجاح دون أن تتأثر بتلك الضربات.

ويظهر في المقطع كيف أصيبت الدبابة بأكثر من درون انتحاري من نوع FPV ، لكنها تابعت حركتها برشاقة على أرض المعركة، كما أن برجها القتالي لم يتأثر واستدار في عدة اتجاهات.

ويبين الفيديو كيف أصابت إحدى الطائرات المسيرة مؤخرة الدبابة، لكنها لم تسبب أضرارا كبيرة، وكيف تمكنت وحدات الحماية الديناميكية " Kontakt-1" أيضا من حماية سطح الدبابة من الانفجار الذي نجم عن اصطدام طائرة أخرى بها.

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وتجدر الإشارة إلى أن وحدات الجيش الروسي المشاركة في العملية العسكرية الخاصة كانت قد تسلمت دفعات من دبابات T-90M المعدّلة، والمجهزة بوسائل حماية إضافية، فضلا عن حصولها على دبابات T-80BVM وT-72B3 وT-72B3M المطوّرة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا