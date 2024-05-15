مشاهد لاستخدام الجيش الروسي زورقا انتحاريا مسيّرا للمرة الأولى في العملية العسكرية (فيديو)

نشرت وسائل الإعلام مشاهد لاستخدام الجيش الروسي زورقا مسيرا للمرة الأولى بالعملية العسكرية في أوكرانيا يتم توجيهه بمنظومة "غلوناس" الروسية لتحديد المواقع، ويحمل 250 كغ من المتفجرات.

وتم تطوير الزورق في إطار مشروع "وراء الضباب" الذي حظي بدعم وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو، حيث يتم تصنيعه في مقاطعة تولا الروسية.

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ويتميز بمدى يصل إلى 250 كيلومترا وحمولة 250 كيلوغراما من المتفجرات، ومن المقرر زيادة هذه القدرة إلى 350 كيلوغراما، كما تم تجهيز الزورق بأحدث التقنيات الفضائية وأنظمة الملاحة الروسية.

المصدر: rg.ru