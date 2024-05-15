وزير الخارجية الأمريكي يغني في حانة تحت الأرض بكييف! (فيديو)

ظهر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وهو يعزف على غيتار إلكتروني ويغني في إحدى حانات العاصمة الأوكرانية كييف.

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ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، عبر منصة "إكس"، أمس الثلاثاء، صورة لبلينكن في حانة موجودة بالطابق السفلي لمبنى تسمى "Barman Dictat بارمان ديكتات"، حيث شارك في عرض فرقة موسيقية تدعى "19.99".

وأدى بلينكن أغنية كلاسيكية للمغني الأمريكي الكندي نيل يونغ بعنوان "Rockin in the Free World".

ولدى صعوده على خشبة المسرح، وجه بلينكن تحية للأوكرانيين، مؤكدا على استمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية لكييف.

حيث قال: "جنودكم ومواطنيكم، وخاصة في الشمال الشرقي يعانون بشدة. لكنهم بحاجة إلى أن يعرفوا أن الولايات المتحدة تقف إلى جانبكم، وأن الكثير من دول العالم تقف إلى جانبكم".

Keep on Rockin’ in the Free World pic.twitter.com/pvhLbjhvpZ — Matthew Miller (@StateDeptSpox) May 14, 2024

مضيفا: "هم لا يقاتلون من أجل أوكرانيا الحرة فحسب، بل من أجل العالم الحر أيضا. والعالم الحر معك أيضا".

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، الذي يقوم برابع زيارة له إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، بقطار ليلي آتيا من بولندا.

وتناول بلينكن الغداء مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في مطعم للبيتزا في العاصمة، قبل أن يتنزه لفترة قصيرة في وسط المدينة.

Ukraine is standing up for the free world and the free world stands with Ukraine. https://t.co/NnMZAnCFnX — Matthew Miller (@StateDeptSpox) May 14, 2024

المصدر: RT