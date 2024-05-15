"نيويورك تايمز" تؤكد عودة "حماس" إلى شمالي القطاع واستياء واسع للجنرالات من نتنياهو

أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى استياء يسود بين ضباط إسرائيليين وأعضاء بمحلس الحرب من فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إعداد خطة لخلق بديل عن "حماس" يحكم قطاع غزة بعد الحرب.

وذكرت الصحيفة الأمريكية: "بعض الجنرالات وأعضاء حكومة الحرب مستاؤون بشكل خاص من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفشله في تطوير وإعلان عملية لخلق بديل (للحركة الفلسطينية) "حماس" من أجل حكم غزة بعد انتهاء الصراع".

وأشارت الصحيفة إلى أنه جرت العادة في الصراع اللجوء إلى آلية "التطهير والسيطرة ثم البناء"، ولكن إسرائيل تبدو "عالقة في عملية التطهير".

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن "إحجام نتنياهو عن الحديث بجدية عن المراحل النهائية للحملة على غزة سهّل على "حماس" العودة إلى مناطق مثل جباليا في شمال غزة".

المصدر: نوفوستي